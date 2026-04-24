Semifinalistas del ascenso se definen

La definición de los cuartos de final en la Liga de Ascenso están a la vuelta de la esquina con la clasificación a semifinales en juego.

Tras confirmarse el descenso de Guadalupe FC a la segunda división del fútbol costarricense, los equipos de esa misma liga ya definen los primeros clasificados a la siguiente ronda y van a luchar por ese cupo en la máxima categoría.

Este viernes a las 7:00 p.m. en el Polideportivo de Belén, Escorpiones recibe a Santa Cruz PFA. El encuentro de ida, disputado en el Estadio Cacique Diriá, terminó con empate a uno, por lo que la serie queda abierta para ambas escuadras.

“Sabemos que será un partido intenso, ellos ya demostraron eso y esperaría que en nuestra casa hicieran lo mismo. Nosotros trabajamos en lo nuestro, pero sabiendo que será complicado porque son finales y hay que estar preparado para eso”, mencionó Leonel Peralta, defensor del conjunto belemita.

La acción se traslada hasta el domingo con dos duelos de alto nivel.

A las 11:00 a.m. en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, Fútbol Consultants visitará a Jicaral Sercoba. El Huracán de la Península rescató el empate como visitante (1-1) gracias a un error en defensa de Diego Madrigal, jugador del equipo josefino, por lo que lucharán por conseguir el triunfo en su cancha.

Para las 2:00 p.m., el Estadio Finca Damas se prepara para recibir a Quepos Cambute FC y el Club Sport Uruguay.

Los quepeños llegan a su casa con una amplia de ventaja de 5-2 conseguida en en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca. Por su parte, los coronadeños buscarán la remontada y meterse entre los mejores cuatro.

Y por último, en el platillo fuerte de la jornada, Inter San Carlos y Pitbulls Santa Bárbara FC se miden en un choque que promete muchas emociones desde la ida.

Los actuales campeones golpearon primero con marcador de 1-2 en el Estadio Carlos Alvarado y esperan rematar la serie en su propio campo, el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

“Será un partido difícil; todavía quedan 90 minutos. En casa somos fuertes. No será fácil para nosotros, pero tampoco para ellos. Lo que nosotros ganamos el torneo anterior fue un derecho, pero estamos contentos, el grupo cree en la idea y esperamos seguir por ese lado”, afirmó Douglas Sequeira, director técnico de los Tafas.

Sancarleños y barbareños nos brindaron un compromiso de alta intensidad el pasado lunes / Foto: cortesía Inter San Carlos

El cotejo se efectuará a partir de las 7:00 p.m. el próximo lunes 27 de abril.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra