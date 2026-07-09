Playa Hermosa definirá al nuevo rey del surf nacional

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra

La última fecha promete una batalla cerrada entre los mejores del ranking. Playa Hermosa de Jacó recibirá del 10 al 12 de julio la gran final del Circuito Nacional de Surf 2026, donde se definirá al campeón de la categoría Open Masculino. Óscar Urbina llega como líder del ranking con 5.175 puntos y buscará conquistar su primer título nacional.

Sin embargo, tendrá fuerte competencia de Sam Reidy, segundo con 4.373 unidades, quien aspira al bicampeonato consecutivo y a sumar su tercer cetro.

Andreas Schneider y Darshan Antequera también mantienen opciones matemáticas gracias a que la última fecha repartirá 2.500 puntos. La definición promete emociones hasta el último heat en una playa emblemática.