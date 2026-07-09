Semedes se lleva el primer juego de la final

Con un cerrado marcador de 76-75 sobre Roswell, el equipo Semedes se impuso en el primer cotejo de la final de la Liga Superior de Baloncesto (LSB). Ambiente espectacular, gimnasio lleno, espectáculo de luces y hasta la presentación de Dunky, la nueva mascota de la liga. Fue un choque intenso con el ingrediente que lo mejor quedó para el final, con posesiones al límite y defensas ajustadas. Los heredianos supieron manejar la presión y defenderse bien para levarse la primera alegría. El próximo juego será este sábado en la cancha de Semedes, el Gimnasio del Liceo de Heredia, donde de ganar estarían muy cerca de acariciar el trofeo, en vista de que la serie es al que se lleve tres juegos de cinco. Roswell irá al ataque, por lo que se esperan grandes emociones.