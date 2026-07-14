Semedes está a un paso de ser el Campeón Nacional

Sebastian Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra

El equipo Semedes Liceo de Heredia podría salir campeón hoy de la Liga Superior de Baloncesto. En el primer juego se impuso a Roswell Costa Rica 76-75 y el segundo terminó 93-87 a su favor. En el primer y segundo cuarto se vio marcada la diferencia por parte de “los Alienígenas” de 25-27 y 48-51 respectivamente. No obstante, los Vikingos se pusieron manos a la obra para emparejar el marcador 73-73 en el tercer tiempo. A partir de los últimos 10 minutos del juego, los florenses no soltarían el pie del acelerador y finiquitaron a sus rivales. El juego 3 se efectuará hoy a las 7:30 p.m. en casa de Roswell, el gimnasio y finiquitaron Salle. Esta es la última oportunidad para que los locales ganen, de lo contrario Semedes será campeón nacional.