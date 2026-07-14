Semedes está a un paso de ser el Campeón Nacional

En el baloncesto costarricense

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Sebastian Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra

El equipo Semedes Liceo de Heredia podría salir campeón hoy de la Liga Superior de Baloncesto. En el primer juego se impuso a Roswell Costa Rica 76-75 y el segundo terminó 93-87 a su favor. En el primer y segundo cuarto se vio marcada la diferencia por parte de “los Alienígenas” de 25-27 y 48-51 respectivamente. No obstante, los Vikingos se pusieron manos a la obra para emparejar el marcador 73-73 en el tercer tiempo. A partir de los últimos 10 minutos del juego, los florenses no soltarían el pie del acelerador y  finiquitaron a sus rivales. El juego 3 se efectuará hoy a las 7:30 p.m. en casa de Roswell, el gimnasio y finiquitaron Salle. Esta es la última oportunidad para que los locales ganen, de lo contrario Semedes será campeón nacional.