Semana U tendrá un costo de ¢45 millones

La preparación, producción y realización de la Semana Universitaria 2026 de la Universidad de Costa Rica (UCR) tendrá un costo total de ¢45.822.000 para la actividad que se realiza anualmente entre el 20 y el 26 de abril.

Así consta en la licitación ya adjudicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), bajo el número de procedimiento 2026LD-000015-0000900001.

La organización del evento, según los documentos adjuntos en Sicop, está a cargo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr), que había contemplado inicialmente un presupuesto de ¢50.200.000, aprobado por el directorio de la federación para el servicio técnico de alquiler de tarima, techo, iluminación, sonido y producción de la actividad cultural.

El contrato fue adjudicado a dos empresas por montos distintos. El primero contempla el servicio de montaje y desmontaje de toldos, tarima, iluminación, pisos y otros, por un costo superior a ¢19 millones.

Asimismo, un segundo contrato, por más de ¢26 millones, corresponde al servicio de logística y gestión de eventos para la actividad.

Este último servicio, adjudicado a Audio Sistema KW & Doncana Multiservicio, contempla la coordinación del evento, que incluye la programación y operación artística, gestión de permisos, elaboración del cronograma, coordinación de seguridad, servicios de Lenguaje de señas costarricense (Lesco), diseño gráfico y producción de videos, así como personal de apoyo operativo y otras labores logísticas.

El contrato también abarca el montaje, pruebas de sonido, presentaciones artísticas, cambios técnicos, desmontaje y actividades complementarias.

Dentro de las responsabilidades se incluye además la preparación de los artistas, lo que comprende la coordinación de llegadas, acreditaciones, backline, hospitalidad básica, orden de aparición, pruebas de sonido, necesidades técnicas y sesiones informativas sobre seguridad y convivencia, además de la puntualidad en llamados y accesos al escenario.

¿Quiénes serán los artistas?

El evento de carácter cultural también incluirá conciertos. En total, se realizarán tres días de presentaciones musicales, programados entre el 22 y el 24 de abril, es decir, miércoles, jueves y viernes.

En la primera fecha se presentarán Sonidero Barrio Fátima, Sol Magenta, La Tererema y Colectivo Manteca. Para el segundo día están programados Contracultura, Adiós Cometa, Flor de Doppler y Canina. Finalmente, en la última jornada participarán Rialengo, Guadalupe Urbina, Queens of Reggae, Mentados y Un Rojo.

La contratación de estos artistas tendrá un costo de ¢17.800.000 y estará a cargo de un consorcio en conjunto con Doncana S.A.

Antecedentes

En 2025, la Semana Universitaria no pudo realizarse debido a una serie de problemas relacionados con los permisos sanitarios.

A pesar de que el evento tenía un costo cercano a ¢43 millones para la realización de 13 conciertos, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica canceló los espectáculos programados.

La licitación se lanzó apenas 13 días antes del inicio de las presentaciones musicales, lo que impidió completar los trámites requeridos. Posteriormente, el Ministerio de Salud indicó que los eventos no contaban con los permisos sanitarios necesarios para llevarse a cabo.

Finalmente, solo un día se realizaron actividades, ya que el montaje, la logística e incluso el pago a artistas ya se habían ejecutado, aunque la mayoría de los conciertos no se concretaron.

De la cifra mencionada, ¢39 millones provenían del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

No ha sido la única ocasión. La rectoría también ha brindado apoyo financiero a estas actividades en otros años.

Según datos de la Universidad de Costa Rica (UCR), en 2021 se destinaron ¢561.000, mientras que en 2022 el monto ascendió a ¢3 millones. Para 2023 no se registró apoyo económico; sin embargo, en 2024 se asignaron ¢33 millones y en 2025 la cifra fue de ¢36 millones.