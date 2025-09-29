Octubre se perfila como un mes de innovación en el Lincoln School, que convertirá sus aulas en un laboratorio de ciencia, tecnología y creatividad con 2 actividades: la Lincoln Tech Week (del 1 al 3 de octubre) y el NASA Space Apps Challenge (el 4 y 5 de octubre).

La Tech Week busca acercar a estudiantes de primaria y secundaria a disciplinas como robótica, programación e inteligencia artificial, bajo el lema “la tecnología es para todos”.

Semana tecnológica en el Lincoln School. Foto: cortesía.

Durante 3 días, participarán en talleres y conferencias diseñados según su edad, con el fin de desarrollar pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas.

“La programación y la inteligencia artificial no son inaccesibles: son herramientas con las que nuestros estudiantes pueden aprender, crear y aportar a la sociedad”, señaló Carolyn Hernández, Linc Coordinator de Lincoln School.

El evento contará con especialistas nacionales y exalumnos vinculados al sector tecnológico y empresarial, quienes compartirán experiencias sobre el desarrollo de software, innovación en hardware y aplicaciones de la inteligencia artificial.

Un reto global con la NASA

Tras la Tech Week, el colegio será sede del NASA Space Apps Challenge, un hackathon global auspiciado por la agencia espacial estadounidense. La participación es gratuita, presencial y abierta a estudiantes de todo el país, sin restricción de edad.

En equipos de hasta 6 personas, los jóvenes deberán elegir uno de los retos planteados por la NASA y proponer soluciones innovadoras. Los vencedores serán nombrados Global Nominees de Costa Rica, lo que les dará visibilidad internacional y la oportunidad de presentar sus propuestas ante expertos del Instituto Costarricense de Aeronáutica (ICA).

“La alianza con un evento de alcance mundial como el NASA Space Apps Challenge permite a los jóvenes enfrentarse a problemas reales y globales, potenciando su creatividad, trabajo en equipo y resiliencia”, añadió Hernández.

Educación para el futuro

Ambos eventos forman parte de la estrategia del Lincoln School para integrar la tecnología en la educación cotidiana.