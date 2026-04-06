Semana Santa deja más de 50 fallecidos

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Más de 50 personas habrían fallecido durante esta Semana Santa entre accidentes de tránsito, emergencias acuáticas, homicidios y otros incidentes, según información de la Cruz Roja Costarricense y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La Benemérita reportó 49 personas fallecidas durante el operativo de Semana Mayor 2026, según la actualización de estadísticas correspondiente al periodo del 28 de marzo al sábado 4 de abril a las 5:00 p.m.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó a eso de las 7:30 p.m. de ese mismo sábado un homicidio ocurrido en Limón.

Además, durante el domingo 5 de abril, la Cruz Roja confirmó a eso de las 5:40 p.m. el hallazgo del cuerpo de dos personas que estaban desaparecidas tras sufrir accidentes acuáticos, uno en playa Bejuco y otro en playa Esterillos.

De acuerdo con el informe, la mayoría de las muertes se relacionan con accidentes de tránsito, que dejaron 23 víctimas mortales.

Además, se contabilizaron 9 fallecimientos por arma de fuego o blanca, 4 por emergencias acuáticas, 4 por emergencias traumáticas y 9 por otras emergencias.

En total, los equipos de emergencia realizaron 806 atenciones a personas, además de 518 traslados a centros médicos.

Del total de casos, 253 pacientes fueron reportados en condición crítica.

Durante el operativo, la institución desplegó más de 500 cruzrojistas, más de 150 vehículos de emergencia y más de 100 puestos de atención en distintos puntos del país.

En cuanto a los tipos de incidentes atendidos durante la Semana Mayor, la Cruz Roja registró 344 emergencias por accidentes de tránsito, 73 emergencias acuáticas, 6 emergencias en montaña y 383 otras emergencias.

Por regiones, los puestos de atención reportaron mayor cantidad de pacientes en Puntarenas con 203, seguido de Limón con 130, Guanacaste con 55, Zona Sur con 48 y Zona Norte con 48. También se registraron 36 pacientes en Alajuela, 18 en Cartago, 15 en Heredia y 0 en San José.

En total, el operativo contabilizó 9.081 atenciones regulares y 11.361 acciones preventivas realizadas por el personal desplegado en todo el país durante la Semana Santa.

Entre los hechos destacados durante esta semana están:



Choque de embarcaciones

Tras varias horas de búsqueda fue localizado el cuerpo sin vida de un joven de 21 años el pasado 3 de abril, quien había desaparecido luego del accidente ocurrido en el sector de Barra de Parismina, en Limón, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Los hechos se remontan al choque entre dos embarcaciones registrado la tarde del Jueves Santo, incidente que dejó al joven desaparecido tras caer al agua.

Según el reporte, en el sitio se contabilizaron 12 personas afectadas. Un hombre adulto fue trasladado en condición crítica al hospital de Siquirres por una unidad de soporte avanzado, mientras que otro fue llevado a un centro médico por medios propios.



Vehículos quemados

Al menos cuatro vehículos se quemaron en el país durante el fin de semana y en menos de 18 horas, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El primero de los hechos se dio este sábado en La Garita de Alajuela, cuando un autobús que transportaba al equipo de fútbol de segunda división Quepos Cambute se incendió en su totalidad.

El segundo caso se presentó en un plantel de autobuses en Heredia la noche del sábado, cuando un vehículo liviano se alzó en llamas. En otro de los casos, esa misma noche, una buseta se incendió en playa Dominical. El caso más reciente se registró este domingo a eso de las 10:00 a.m., cuando un vehículo se incendió en Barú de Pérez Zeledón.



Homicidio en Limón

Un padre intentó salvar a su hijo de un ataque armado e incluso colisionó con el vehículo en el que se movilizaban los presuntos sicarios; sin embargo, el joven de 18 años finalmente falleció en el hospital tras recibir varios disparos.

El fallecido fue identificado como un joven de apellido Allen. Por este caso, dos hombres fueron detenidos como sospechosos. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven se encontraba en la calle cuando, aparentemente, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

Tras el ataque, el joven fue trasladado a un centro médico; no obstante, falleció producto de las heridas.



Accidente de tránsito en Guadalupe

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana del domingo 5 de abril en el Alto de Guadalupe dejó como saldo dos menores de edad trasladados al Hospital Nacional de Niños (HNN).

En el sitio también resultaron heridos tres adultos, quienes fueron remitidos al Hospital Calderón Guardia y al Hospital San Juan de Dios para su respectiva valoración.

La Cruz Roja Costarricense informó que un camión colisionó contra una motocicleta y, tras el impacto entre ambos vehículos, el camión perdió el control y se estrelló contra un poste del tendido eléctrico, lo que provocó heridas entre los ocupantes.

No se reportaron personas fallecidas.