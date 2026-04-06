Semana Santa deja más de 1.100 placas decomisadas

La Semana Santa en el país es utilizada para reflexionar, vacacionar y pausar un momento de la vida cotidiana, sin embargo, según el recuento de las autoridades, algunos conductores las utilizaron para cometer imprudencias en carretera, lo que generó el decomiso de más de 1.100 placas de vehículos.

Así lo confirmó la Dirección General de Policía de Tránsito (DGPT), quienes aseguraron que durante la semana mayor se tuvo un total de “1114 placas decomisadas”, así como “205 motos y 23 vehículos detenidos”.

Además, durante la Semana Santa la infracción en carretera más común se trató del exceso de velocidad según los límites en carretera, según el director Martín Sánchez, ya que dejó un total de 470 conductores multados por dicha conducta.

“En total se realizaron 7371 boletas y tuvimos alrededor de 1.523 accidentes atendidos”, detalló Sánchez a Grupo Extra.

“Previo a Semana Santa insistimos mucho en bajar las revoluciones, literal y metafóricamente, de tal manera que pasaran de las prisas del día a día laboral a tomar las cosas con calma en sus paseos, pero, lamentablemente, algunas personas insisten en querer llegar a abrir los restaurantes o creen que la playa dejará de estar en su lugar si se desplazan a una velocidad prudente”, reprochó Sánchez.

Las personas a las que les decomisaron sus placas en Semana Santa deberán solicitar su cita para recuperarlas mediante la página www.csv.go.cr