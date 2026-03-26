Semana Santa bajo alerta por robos y hurtos

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La llegada de la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, por eso es importante tomar las debidas precauciones para no ser víctima de delitos como robo o hurto.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alerta a la población sobre las principales modalidades que suelen incrementarse.

Lo anterior debido a que esta época, se caracteriza por viajes, viviendas desocupadas y alta concentración de personas en actividades religiosas y turísticas.

Pamela Fonseca, jefa de unidad de la Sección de Robos, Christopher Sanarrusia, oficial de investigación de la Sección de Robos, José Solano, jefe de unidad de la Sección de Hurtos, Michael Hidalgo, investigador de la Sección de Hurtos indicaron que los delincuentes aprovechan el descuido de las personas en espacios públicos, así como la ausencia de ocupantes en las viviendas, para cometer delitos contra la propiedad.

De acuerdo con el OIJ, uno de los delitos más comunes durante actividades con gran afluencia de personas es el hurto mediante carteristas, quienes actúan en grupos y generan distracciones para sustraer billeteras, teléfonos celulares o artículos electrónicos. En muchos casos utilizan objetos como suéteres o sombrillas para cubrir el movimiento de sus manos mientras abren bolsos o maletines.

Los investigadores también señalaron que los delincuentes suelen “marcar” a sus víctimas, es decir, identificar previamente a personas que portan objetos de valor o que mantienen sus pertenencias en lugares accesibles, como bolsillos traseros o bolsos abiertos.

En el caso de los robos a viviendas, las autoridades advierten que las redes sociales pueden convertirse en una fuente de información para los delincuentes, ya que algunas personas publican que se encuentran de viaje o fuera de su casa por varios días.

Recomendaciones

Ante esta situación, el OIJ recomendó evitar divulgar en tiempo real los desplazamientos o paseos, asegurar correctamente puertas y portones, avisar a vecinos de confianza cuando la vivienda quedará sola y reforzar la seguridad con cámaras, alarmas o iluminación perimetral.

También se insiste en no dejar artículos de valor dentro de los vehículos, ya que las llamadas “tachas” continúan siendo una de las modalidades más utilizadas para sustraer computadoras, celulares, tabletas o documentos. En espacios públicos como buses, restaurantes, procesiones o conciertos, los investigadores aconsejan mantener contacto visual con las pertenencias y evitar colocar bolsos o maletines en el respaldo de las sillas o en la espalda sin supervisión.

Otra recomendación clave es actuar con rapidez en caso de ser víctima de hurto. Si se sustrae una billetera o teléfono celular, las autoridades sugieren bloquear de inmediato las tarjetas bancarias y los servicios asociados al dispositivo, para evitar que los delincuentes realicen compras o transferencias electrónicas.

El OIJ reiteró que la prevención y la vigilancia personal siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir el riesgo de estos delitos durante los días de descanso.

Objetos más robados

Según investigadores del OIJ, los artículos que más buscan los delincuentes son:

• Teléfonos celulares

• Billeteras con tarjetas bancarias

• Computadoras portátiles

• Tabletas electrónicas

• Joyas y relojes

• Bicicletas y bicimotos

Las tarjetas bancarias y celulares son especialmente atractivos porque permiten realizar compras o transferencias de dinero de forma inmediata.

¿Qué hacer si le roban el celular o billetera?

Las autoridades recomiendan actuar de inmediato:

1. Bloquear tarjetas bancarias.

2. Reportar el teléfono celular al operador.

3. Cambiar claves de aplicaciones bancarias.

4. Presentar la denuncia ante el OIJ.

Los delincuentes suelen intentar usar las tarjetas o realizar transferencias pocos minutos después del hurto.