La sesión extraordinaria de este lunes 6 de octubre en la Asamblea Legislativa no se pudo llevar a cabo debido a la falta de quórum.

Para el desarrollo de las sesiones en el Plenario se requieren la presencia de 38 diputados, pero el número para este lunes era de apenas 37, faltó solo uno para completar el quórum.

En total, 20 diputados se ausentaron, lo que provocó que se levantara la sesión.

Los ausentes:

Luz Mary Alpízar (PPSD). Ada Acuña (PPSD). Eliécer Feinzaig (PLP). Luis Diego Vargas (Independiente). Rocío Alfaro (Frente Amplio). Ariel Robles (Frente Amplio). Sofía Guillén (Frente Amplio). Alejandra Larios (PLN). Carolina Delgado (PLN). Danny Vargas (PLN). Montserrat Ruiz (PLN). Paulina Ramírez (PLN). José Francisco Nicolás Alvarado (PLN). Geison Valverde (PLN). Horacio Martín Alvarado (PUSC). Melina Ajoy (PUSC). María Marta Carballo (PUSC). Leslye Bojorges (PUSC). Carlos Felipe García (PUSC). Rodrigo Arias, Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Este último se encuentra ausente debido a una cirugía endoscópica de senos paranasales, que se realizó el pasado 1 de octubre, un procedimiento que busca abordar problemas de salud en dicha área.

Por lo que tras la operación, el jerarca está acatando la recomendación médica de iniciar un periodo de recuperación y reposo.

El tiempo estimado ronda entre dos y tres semanas, un lapso que dependerá directamente de su evolución post-operatoria.