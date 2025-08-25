La sesión extraordinaria de este lunes en la Asamblea Legislativa no se pudo llevar a cabo debido a la falta de quórum.
Para el desarrollo de las sesiones en el Plenario se requieren la presencia de 38 diputados, pero el número para este lunes era de apenas 36.
En total, 21 diputados se ausentaron, lo que provocó que se levantara la sesión.
Los ausentes:
- Carolina Delgado (PLN).
- Luz Mary Alpízas (PPSD).
- Kattias Cambronero (Independiente).
- Sofía Guillén (Frente Amplio).
- Rocío Alfaro (Frente Amplio).
- María Marta Padilla (Independiente).
- Olga Morera (Nueva República).
- José Pablo Sibaja (Nueva República).
- Luis Diego Vargas (Independiente).
- Paulina Ramírez (PLN).
- Kattia Rivera (PLN).
- Ada Acuña (PPSD).
- Jonathan Acuña (Frente Amplio).
- Alejandra Larios (PLN).
- Daniel Gerardo Vargas (PPSD).
- José Francisco Nicolás (PLN).
- Sonia Rojas (PLN).
- Geison Valverde (PLN).
- Katherine Moreira (PLN).
- Rosalía Brown (Nueva República).
- María Marta Carballos (PUSC).