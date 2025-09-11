La cantante y actriz de 33 años, Selena Gómez, contó en el podcast Good Hang with Amy Poehler que ahora también enfrenta artritis, una condición derivada del lupus que le diagnosticaron en 2013.

Explicó que esta condición le causa dolor en las manos, lo que la llevó a adaptar el diseño de los productos de su línea Rare Beauty.

“Recuerdo que antes abrir una botella me provocaba un dolor inmenso antes de tomar el medicamento adecuado”, dijo.

Gómez subrayó que la accesibilidad no es solo un aspecto estético, sino una forma de incluir a todas las personas, sin importar edad o condición física.

También recordó su retiro temporal debido a los tratamientos médicos.

“Podría haber sufrido un derrame cerebral”, confesó en una entrevista anterior, mientras que en su documental My Mind & Me compartió el dolor que sufre cada mañana:

“Cuando me despierto, inmediatamente me pongo a llorar porque me duele”, relató.

Pese a los problemas de salud y los comentarios sobre su cuerpo, mantiene un mensaje de autoaceptación.