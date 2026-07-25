Selección Mayor iniciará en casa

La Selección de Costa Rica ya tiene definido el calendario que afrontará en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, donde buscará uno de los dos boletos disponibles

para avanzar a los cuartos de final del torneo.

El combinado nacional abrirá su participación el 24 de setiembre con un compromiso en condición de local frente a Curazao.

Posteriormente viajará para disputar dos encuentros consecutivos como visitante: el 28 de setiembre contra Haití y el 2 de octubre frente a Nicaragua.

La fase de grupos concluirá el 6 de octubre, cuando la Tricolor reciba nuevamente a Haití en territorio nacional.