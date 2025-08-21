La Selección Homeless Costa Rica se prepara con entusiasmo para representar al país en la vigésima edición de la Homeless World Cup o bien, La Copa Mundial de Personas sin Hogar, un evento que trasciende lo deportivo para convertirse en un espacio de inclusión y transformación social.

El campeonato se llevará a cabo en Oslo, Noruega, a partir el 23 de agosto y hasta el 30 de agosto del 2025, y reunirá a delegaciones de 40 naciones, cuyos participantes son personas que han vivido en condición de calle o han enfrentado problemas de adicciones, y que hoy se encuentran en proceso de recuperación.

La Copa del Mundo Homeless es un torneo anual que nació con el propósito de demostrar que el deporte puede ser una herramienta para cambiar vidas, abrir oportunidades y facilitar la reintegración social de personas que han atravesado realidades de exclusión.

Formato

El formato del campeonato contempla que cada país dispute un promedio de 10 partidos en una semana intensa de fútbol. En la primera fase se definen los ocho equipos que jugarán por la copa principal, mientras que las demás selecciones compiten en otros cuatro trofeos de acuerdo con su clasificación.

La delegación costarricense, integrada por ocho jugadores y dos miembros del cuerpo técnico, viajará rumbo a Noruega este jueves 21 de agosto a las 7:00 p.m.

Está conformada por personas que en algún momento enfrentaron adicciones o situaciones de calle, pero que hoy han encontrado en el fútbol una vía para reconstruir su futuro.

El grupo lo lidera el entrenador Luis Rodríguez Villegas, junto con el delegado y asistente técnico Luis Muñoz Montero.

Los porteros son Axel Jiménez Sánchez y Kendall Jiménez Sandoval, mientras que los jugadores de campo son Jean Carlo Palacios Redondo, Arturo Jiménez Chinchilla, Jesús Chavarría Baltodano, Joan Murillo González, Jordán Ramírez Soto y Byran Mora Jiménez.

Más allá de lo deportivo, cada uno de estos jugadores llevará al torneo un mensaje de resiliencia y esperanza.

“Queremos no solo demostrar nuestras habilidades futbolísticas, sino también nuestra valentía y la lucha por dejar atrás la exclusión social”, afirmaron integrantes de la selección en vísperas de su viaje.

El financiamiento para que esta representación nacional sea posible se logró gracias al esfuerzo conjunto de jugadores, familiares, empresas privadas y el apoyo del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

La combinación de estos aportes refleja la importancia de dar segundas oportunidades a través del deporte y el valor de acompañar a quienes deciden iniciar un proceso de cambio en sus vidas.

Costa Rica es un país con tradición en este tipo de torneos. Desde su debut en 2009 ha participado en 12 ediciones de la Homeless World Cup, siendo el único país de Centroamérica presente de forma constante en el certamen.

Su mejor actuación se registró en 2023, cuando logró alcanzar un histórico quinto lugar en el campeonato celebrado en Estados Unidos, consolidándose como una de las selecciones con mayor progreso en la región. Este año, el objetivo de la delegación es mejorar su desempeño internacional y, sobre todo, continuar fortaleciendo el proyecto social que acompaña a cada edición. Los participantes representan a miles de personas en todo el mundo que han encontrado en el deporte un camino hacia la esperanza, la disciplina y la reconstrucción de su vida personal. Es importante destacar que esta competición también contempla el torneo femenino, no obstante, Costa Rica no tendrá participación.

Usted puede seguir todo el torneo por medio de la página web de “Homeless World Cup”.