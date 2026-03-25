Sele ya se arma para los primeros juegos de Fernando el “Bocha” Batista

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Selección Mayor de Fútbol de Costa Rica ya está en Antalya, Turquía, donde, por fecha FIFA y en cotejos amistosos, se enfrentará a Jordania e Irán. El primer choque es este viernes a las 11 de la mañana ante los jordanos. El próximo martes será la oportunidad de medirnos a los iraníes. Ese juego será a las 7 a.m. hora costarricense. En las últimas horas llegaron los legionarios Juan Pablo Vargas, Jewison Bennette, Patrick Sequeira, Carlos Mora y Warren Madrigal.

También se reportaron a la concentración 5 futbolistas del torneo local, junto a Orlando Galo que se les unió en Estambul. Al momento de llegar los recibieron condiciones atmosféricas adversas, con presencia de lluvia.

El resto de jugadores se esperaba para horas posteriores.

Además de estos cotejos, la Tricolor viajará a Colombia en el mes de mayo, pues el 29 de ese mes se mide a la selección de ese país. El cotejo se va a realizar en el estadio El Campín de Bogotá.

Ese enfrentamiento es de carácter amistoso y representa la despedida de los cafeteros ante su afición. Luego viene la cita ante la poderosa Inglaterra, el 10 de junio en tierra del Tío Sam, justo un día antes de que empiece el Mundial Norteamérica 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Serán los primeros juegos de la escuadra costarricense al mando del argentino Fernando Ariel el “Bocha” Batista.

La voz del “Bocha”

El seleccionador nacional señala como fue que se dio esta primera lista. “Los criterios se basan en cómo están en sus clubes y cómo están rindiendo ellos. A muchos los tuvimos en el primer microciclo de trabajo que tuvimos aquí en la federación. Esto es ver actualidades y momentos. Vienen muchos partidos para analizar”.

De los dos primeros rivales, Jordania a Irán, señala que son de nivel mundialista. “Tienen sus méritos para clasificarse y para nosotros es hacer una medida linda. Es poco tiempo de conocimiento y trabajo el que hemos tenido, pero será una fecha de evaluación y de conocimiento de jugadores a cuerpo técnico y de nosotros hacia ellos. Me gustaría haber llegado con más tiempo, pero se dio así y hay que prepararse de la mejor manera”. No contará con Manfred Ugalde por sanción ni con Alejandro Bran por indisciplinado.