Sele triunfa ante Haití y permanece en la Liga A

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La Selección Nacional volvió a ganar y encontró un respiro en medio de la tormenta. Con Bryan Ruiz en el banquillo, Costa Rica derrotó 2-0 a Haití y evitó el descenso de la Liga A.

El equipo tico salió con intensidad y al 6’, Carlos Mora abrió la cuenta tras una buena presión alta que terminó en tiro de esquina. La Tricolor mostró buenas sociedades y solidez defensiva, con Yerlan Sosa y Juan Pablo Vargas controlando a los hombres más peligrosos de Haití.

Al 21’, una combinación entre Ronald Matarrita y Andrey Soto terminó con el mediocentro del Saprissa dentro del área, donde sacó un remate cruzado para el 2-0. Costa Rica encontró espacios por los costados y los pasillos interiores, mientras Kenyel Michel, Mora, Soto y Matarrita se asociaron para generar peligro. Haití reaccionó y al 28’ estuvo cerca del descuento con Wilson Isidor, pero Vargas apareció con una barrida salvadora. Las contras caribeñas también complicaron por momentos, aunque la defensa tica respondió.

Haití inició el complemento con mayor iniciativa, pero Costa Rica resistió y Bryan Ruiz refrescó el ataque con los ingresos de Josimar Alcócer y Anthony Hernández. La Sele perdió contundencia, pero controló las aproximaciones rivales y sostuvo el 2-0 hasta el final. Costa Rica quedó eliminada de la siguiente ronda de la Nations League, pero evitó el descenso y mantiene sus opciones rumbo a la próxima Copa Oro. Ruiz cumplió como interino y dejó una victoria que devuelve confianza al equipo.