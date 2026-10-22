Sele tendrá el cuarto técnico nacional en 15 años

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La Selección de Costa Rica tendrá a su cuarto director técnico de nacionalidad costarricense en un lapso de 15 años.

Los nacionales no han tenido muchas oportunidades para hacerse cargo de la Tricolor y, por el contrario, las mayores apuestas han sido a estrategas foráneos.

Será hasta finales de este año cuando Bryan Ruiz represente el regreso de un entrenador tico al banquillo.

Tras la salida del Jorge Luis Pinto en 2014, la Federación Costarricense de Fútbol le dio continuidad al proceso con Paulo César Wanchope, quien fue asistente del colombiano durante el proceso clasificatorio y el Mundial de Brasil.

Luego, le dieron paso a Óscar Ramírez, quien logró clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Tras su paso por el máximo torneo, Costa Rica apostó por el uruguayo Gustavo Matosas, quien estuvo en el cargo por casi un año, sin embargo, dijo sentirse “aburrido” de dirigir a una selección y dejó el cargo.

A partir de ahí, Rónald González asumió el cargo desde finales del 2019 hasta 2021 para luego darle el paso un colombiano más: Luis Fernando Suárez.

Fueron cinco años donde la Fedefutbol buscó en técnicos de otros países la guía para llevar el rumbo de la “Sele”.

Los siguientes en llegar fueron:

Claudio Vivas (argentino): 2023 y 2024.

Gustavo Alfaro (argentino): 2024

Miguel Herrera (mexicano): 2025

Fernando Batista (argentino): 2026

Bryan Ruiz fue anunciado de manera oficial este miércoles y estará a cargo de la Selección Nacional de cara al proceso mundialista con miras al 2030.