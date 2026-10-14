Sele tendrá amistosos de lujo contra rivales de Suramérica

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Selección de Costa Rica tendrá dos amistosos ante selecciones de Suramérica y que serán los primeros partidos oficiales de Bryan Ruiz como técnico.

Gustavo Araya, secretario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), mencionó que la confirmación de los rivales se hará en un futuro cercano, sin embargo, se manejan las opciones de jugar ante Ecuador el 13 de noviembre y contra Argentina en una fecha aún por definir.

“Ya fue aceptado por el Comité Ejecutivo la idea de tener 2 partidos amistosos para noviembre. Serán anunciados en los próximos días en conjunto con las otras federaciones”, mencionó.

Desde la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confían de que estos compromisos van a ser un gran inicio para Ruiz en el banquillo y que así inicie esta nueva era con la “Sele”.

Costa Rica jugará ambos partidos como visitante en la fecha FIFA que se desarrollará desde el 9 al 17 de noviembre.