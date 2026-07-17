Sele Sub-20 ya tiene a sus elegidos para ir por el Mundial

La Selección Nacional Sub-20 ya tiene definidos a los 24 futbolistas que representarán al país en el Campeonato de Concacaf de esta misma categoría.

En este certamen se otorgará boletos para la Copa Mundial de Azerbaiyán-Uzbekistán 2027 y plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El técnico Randall Row dio a conocer la convocatoria luego de varias semanas de trabajo y reconoció que la decisión fue una de las más complicadas del proceso.

“Ha sido muy difícil la escogencia. Los muchachos se han comportado a la altura. Los 31 jugadores que tuvimos en este microciclo ya acumulan un mes de trabajo y la escogencia no ha sido fácil. Nos hemos basado no solo en el trabajo en cancha, sino también en los amistosos nacionales que hemos disputado”, explicó el estratega.

Foto: prensa FCRF

Entre los nombres más llamativos destaca el guardameta Saúl Durán, quien milita en River Plate de Argentina, además de varios futbolistas que ya cuentan con experiencia en el balompié nacional y en el extranjero.

Costa Rica integrará el Grupo B junto a Guatemala, Antigua y Barbuda y México, teniendo como sede la ciudad de Puebla.

Foto: prensa FCRF

El objetivo será avanzar hasta las semifinales, instancia que garantiza la clasificación a la Copa del Mundo, mientras que los finalistas asegurarán además su presencia en las olimpiadas.

La delegación costarricense viajará rumbo a México el próximo 21 de julio.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra