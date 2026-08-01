Sele Sub-20 se jugará el Mundial ante Haití

Costa Rica ya conoce al rival que enfrentará en el partido que definirá uno de los cuatro boletos de Concacaf para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán-Uzbekistán 2027.

La Selección Sub-20 Masculina se medirá a Haití en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf, luego de completarse este viernes la fase de grupos del torneo.

El equipo dirigido por Randall Row avanzó como el mejor segundo lugar de la competencia, tras sumar seis puntos gracias a sus victorias ante Guatemala (1-0) y Antigua y Barbuda (4-1), además de la derrota frente a México (0-2).

Haití, por su parte, finalizó segundo del Grupo A con triunfos sobre Cuba (3-2) y El Salvador (2-1), aunque cayó 3-0 ante Estados Unidos.

El encuentro se disputará el próximo martes 4 de agosto a las 4:30 p. m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

El ganador asegurará uno de los cuatro cupos de Concacaf para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán-Uzbekistán 2027 y avanzará a las semifinales del torneo.

La Tricolor intentará conseguir la décima clasificación mundialista de su historia en la categoría.