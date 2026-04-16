Sele Sub-20 Femenina no pudo ante Canadá

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Selección Sub-20 Femenina de Costa Rica tuvo su segundo amistoso internacional este jueves ante la Selección de Canadá.

La Tricolor cayó ante las norteamericanas con marcador de 1-3 en el encuentro disputado en el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol. El único gol de las costarricenses fue obra de Fabiana Mendoza, jugadora que milita en el Municipal Pococí Femenino de la Primera División.

La directora técnica de la Sele, Patricia Aguilar, habló sobre el encuentro, declarando que este tipo de enfrentamientos es lo que necesitan ella y las jugadoras de cara a sus próximos retos.

“Esto nos deja mucho aprendizaje. Vamos a seguir trabajando y tratar de mejorar en estos próximos cinco meses para acercarnos al nivel internacional y esto era lo que necesitábamos, ya que estamos a tiempo de mejorar, la lista sigue abierta, falta muchas futbolistas por ver y esto me sirve a mí como retroalimentación”.

Primer fogueo también fue derrota

El primer enfrentamiento entre costarricenses y canadienses se disputó el pasado lunes 13 de abril, con victoria para el país de la hoja de arce con marcador de 0-3.

Más allá de los marcadores, la Tricolor continuará con su preparación de cara a lo que será la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, torneo en el que registrará su quinta participación.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador de Grupo Extra