La Selección Sub-17 Femenina de Costa Rica cerró este viernes su preparación para la eliminatoria de Concacaf con una victoria 3-1 ante Haití en un amistoso disputado en el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, en Alajuela.

Los goles de la Tricolor, dirigida por Édgar Rodríguez, fueron anotados por Isska Chaverri, Nicole Hernández y Tiara Ruiz.

Con este resultado, el equipo nacional concluyó su etapa de preparación de cara al Premundial Sub-17 Femenino de Concacaf, que se disputará en Costa Rica del 17 al 22 de marzo.

En la fase de grupos, Costa Rica competirá en el grupo C, donde enfrentará a México, Panamá y Jamaica.

El torneo contará con 12 selecciones divididas en tres grupos y otorgará cuatro boletos al Mundial Sub-17 Femenino de 2026 en Marruecos, que serán para los tres ganadores de grupo y el mejor segundo lugar.