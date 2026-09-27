Sele sigue sin darnos alegrías

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Costa Rica volvió a quedarse sin respuestas. La Selección Nacional cayó 2-0 ante Haití y sumó una nueva derrota que aumenta la presión sobre Fernando Batista.

El técnico argentino sorprendió al repetir la alineación que utilizó ante Curazao, pero el equipo volvió a mostrar problemas para generar fútbol y responder cuando estuvo abajo en el marcador.

Haití golpeó temprano. Al minuto 9, Jean-Ricner Bellegarde puso el 1-0 y obligó a Costa Rica a remar contra corriente.

La Tricolor tuvo una buena oportunidad al 34’, cuando Josimar Méndez se asoció con Orlando Sinclair. El delantero remató al marco, pero el guardameta Alexandre Pierre respondió para evitar el empate.

Cuando Costa Rica intentaba reaccionar, llegó el segundo golpe. Al 39’, un centro desde la izquierda terminó en un autogol de Francisco Calvo, después de una acción en la que Darry Araya no logró controlar la marca.

Para el segundo tiempo, Batista movió sus piezas y la Sele mejoró ligeramente en ataque, pero continuó sin claridad frente al marco. Haití controló la ventaja y Costa Rica nunca encontró el camino para descontar.

El resultado deja a Batista con cinco derrotas y un empate en sus seis partidos al frente de la Tricolor, para un rendimiento cercano al 5,5%.

Ahora el futuro del técnico queda en el aire. Costa Rica deberá enfrentar este jueves a Nicaragua, pero la gran incertidumbre es quién estará al mando para ese compromiso.