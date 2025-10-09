La Selección Nacional sigue sin ganar en la fase final de las eliminatorias. Acaba de sumar su tercer empate ante Honduras.

El partido, jugado en San Pedro Sula, tuvo realmente muy pocas opciones de gol reales para ambos equipos. Las redes no se movieron, pero sí lo hicieron las piernas, ya que fue un partido bastante disputado y de mucho roce.

Los nacionales tuvieron un par de oportunidades para aumentar el marcador en la segunda parte, pero un balón al palo, otro balón atajado por Menjívar, y un disparo desviado de Carlos Mora, mantuvieron el arco en cero.

La Sele perderá a Orlando Galo y Alexis Gamboa por acumulación de amarillas para el partido ante Nicaragua.

Luego de la victoria de Haití 0-3 en su visita a Nicaragua, el Grupo C cierra con los haitianos de líderes con 5 puntos, mismos que Honduras, quienes son segundos. Por su parte, Costa Rica es tercera con 3 puntos, mientras que Nicaragua solo suma un punto.