Sele se complica el panorama

La Selección Sub-23 de Costa Rica inició con derrota su participación en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al caer 1-0 frente a Cuba en la primera jornada del Grupo A.

El compromiso también marcó el debut oficial de Nicolás Batista como director técnico de la Tricolor Sub-23, aunque el estreno no fue el esperado para el estratega.

El panorama se complicó para los nacionales tras la expulsión de Emmanuel Salazar, quien vio la tarjeta roja por acumulación de dos tarjetas amarillas. Con un futbolista menos durante buena parte del encuentro, Costa Rica luchó por mantenerse en partido, pero no logró evitar la derrota. El resultado deja a la Sele sin margen de error en la fase de grupos, por lo que deberá sumar en sus dos compromisos restantes para mantener vivas las opciones de clasificar a las semifinales.

El siguiente desafío para los dirigidos por Batista será este sábado 1 de agosto, cuando enfrenten a Panamá a partir de las 2:00 p.m. Posteriormente, cerrarán la fase de grupos el lunes 3 de agosto, a la misma hora, frente a Colombia.

La Tricolor buscará reponerse del traspié en el debut y darle a Nicolás Batista su primera victoria al frente del equipo, en dos partidos que serán decisivos para seguir con vida en la lucha por las medallas en Santo Domingo 2026.