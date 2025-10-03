El portero costarricense Patrick Sequeira no podrá estar con la Selección Nacional en los compromisos de octubre, luego de presentar una nueva molestia en el tobillo derecho.

El incidente ocurrió este viernes durante el calentamiento previo al juego oficial de su club, el Casa Pía, en Portugal. Cabe recordar que el guardameta ya había sufrido una lesión similar el pasado 27 de septiembre, cuando se le diagnosticó un esguince grado I en la misma zona.

“El cuerpo técnico del club decidió que Sequeira haga su recuperación en Portugal, razón por la cual no formará parte de la convocatoria de Costa Rica para el mes de octubre”, informó la FCRF.

La baja representa un contratiempo para la Sele, que deberá buscar alternativas bajo los tres palos de cara a la próxima fecha FIFA.