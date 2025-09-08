Este martes a las 8 p.m., Costa Rica enfrentará a la Selección de Haití en el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Aunque el equipo caribeño no cuenta con una gran tradición futbolística, presenta una convocatoria interesante: todos sus jugadores militan en el extranjero, lo que eleva el nivel competitivo del conjunto.

En la portería destaca Johnny Placide, veterano de 37 años que juega en el SC Bastia de la segunda división francesa. En la defensa sobresalen Jean-Kévin Duverne, del FC Nantes, y Carlens Arcus, del Angers, ambos de la primera división fútbol francés.

Uno de los nombres más importantes del plantel es Jean-Ricner Bellegarde, mediocampista del Wolverhampton de la Premier League inglesa y el jugador haitiano con mayor valor de mercado, estimado en 18 millones de euros, según el medio especializado Transfermarkt.



Placide es el más experimentado.

En el ataque destaca Frantzdy Pierrot, del AEK Atenas, valorado en 3,2 millones de euros. También figura Fafá Picault, delantero del Inter Miami, donde comparte delantera con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez. Haití también cuenta con futbolistas en otros clubes de la MLS como el Philadelphia Union, FC Dallas, y varios más en la segunda división de Estados Unidos.

El equipo está dirigido por el francés Sébastien Migné, técnico con experiencia en selecciones africanas como Congo, Kenia y Guinea Ecuatorial. También fue asistente técnico de Camerún en el Mundial de Catar 2022 antes de asumir el reto con Haití.