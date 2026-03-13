Sele inicia nuevo ciclo con Fernando “Bocha” Batista

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció la lista de futbolistas convocados para el primer microciclo de trabajo del técnico Fernando “Bocha” Batista al frente de la selección mayor.

Esta convocatoria marca el inicio del nuevo proceso de la Tricolor, en el que el estratega busca observar jugadores del ámbito local y comenzar a implementar su idea de juego con miras a los próximos compromisos internacionales.

El microciclo contará principalmente con futbolistas que militan en clubes del fútbol nacional.

El objetivo principal es evaluar su rendimiento en entrenamientos, analizar distintas variantes tácticas y ampliar la base de jugadores que podrían formar parte de futuras convocatorias del combinado patrio.

Dentro de los convocados destacan varios jóvenes que tendrán la oportunidad de mostrarse por primera vez ante el nuevo cuerpo técnico.

Para el director técnico Batista, este tipo de trabajos resulta muy importante en el proceso de consolidación del equipo.

“Es importante tener el mayor conocimiento de los jugadores, poder realizar módulos locales que nos permitan tener ese contacto en cancha con ellos más allá de verlos en partidos. Ese conocimiento directo nos será muy útil cuando lleguen las etapas más competitivas”, destacó el timonel.

Con este primer microciclo, Batista inicia oficialmente su ciclo con Costa Rica, apostando por una mezcla de talento joven y jugadores con experiencia en el campeonato nacional.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra