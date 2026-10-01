Sele gana tras casi un año

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Sele derrotó 0-3 a Nicaragua por la Liga de Naciones de Concacaf y Bryan Ruiz debutó con victoria como técnico interino, aunque el equipo ya conocía su eliminación tras la victoria de Curazao sobre Trinidad y Tobago. A pesar de eso, Costa Rica salió a buscar el partido y fue superior. La única complicación llegó al 16’, cuando Jeyland Mitchell sufrió una lesión y fue sustituido por Juan Pablo Vargas.

La recompensa llegó en el complemento. Al 57’, Yerlian Sosa envió un centro al área y Orlando Sinclair apareció solo para marcar el 0-1. Apenas tres minutos después, Carlos Mora aprovechó una gran jugada colectiva para ampliar la ventaja y poner el 0-2. Costa Rica controló el partido y Nicaragua tuvo pocas opciones para reaccionar.

Cuando el encuentro parecía sentenciado, Kenyel Mitchell apareció al 90+4’ para marcar el tercer tanto y colocar el definitivo 0-3. La Tricolor cerró así una noche tranquila y consiguió regresar a la victoria después de casi un año, precisamente ante Nicaragua, cuando se impuso 4-1 en octubre de 2025.

Para Bryan Ruiz, el triunfo significó un debut positivo tras asumir el cargo luego de la salida de Miguel Herrera. Ahora tendrá su último desafío ante Haití este domingo. Aunque Costa Rica quedó eliminada de la siguiente ronda de la Nations League, todavía busca el repechaje hacia la Copa Oro y mantenerse en la Liga A; un empate será suficiente para conseguir ambos objetivos. en la Liga A; un empate ante los haitianos le bastará para conseguir ambos objetivos.