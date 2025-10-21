La Selección Nacional Femenina Sub-17 empató su segundo partido del Mundial Femenino ante la Selección brasileña.

La Tricolor abrió el marcador al minuto 32’ con el gol de Lucía Paniagua Cordero y se fue al medio tiempo con la victoria.

El segundo tiempo tuvo acción hasta los últimos minutos, donde la “canarinha” empató el encuentro al minuto 84’ tras el gol de la jugadora del São Paulo U17 Giovana Figueredo.

Las brasileñas se pudieron llevar los tres puntos pero la guardameta nacional Valeria Fernández logró atajar el penal cobrado por Kaylane Viera y salvar a la Tricolor.

El combinado patrio jugarán este viernes 24 de octubre ante la selección de Marruecos y luchar por la clasificación a la siguiente ronda.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra