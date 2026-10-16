Sele Femenina por todo: así buscan el Mundial y los Olímpicos

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Selección Femenina de Costa Rica concluyó una serie de entrenamientos pensando en el juego clasificatorio al Mundial del 2027.

La Tricolor jugará contra Jamaica el próximo 27 de noviembre y, quien gane, asistirá a este torneo y también a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Foto: Fedefutbol

Las futbolistas estuvieron 9 días trabajando al mando de la directora técnica, Linday Camila.

“Creo que hemos mejorado cosas de la fecha anterior y eso es lo importante, creo que eso es lo que la profesora nos está pidiendo y es lo que tratamos de ejecutar cada día en los entrenamientos”, comentó Priscilla Chinchilla.

La atacante que juega en Pumas, de México, es de las cartas principales en ofensiva para la “Sele” y espera que lo puesto en práctica se refleje en dicho juego contra las caribeñas.

Desde el equipo valoraron positiva esta serie de entrenamientos y aseguran que representó una oportunidad para dar continuidad al proceso de preparación de las jugadoras.

Desde la Federación Costarricense de Fútbol indicaron que las jugadoras volverán a sus clubes y en los días previos al partido regresarán para afinar los últimos detalles de cara a este vital compromiso.