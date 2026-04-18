La Selección Nacional Femenina cumplió con autoridad y goleó 3-0 a Guatemala, resultado que le permitió asegurar su boleto a la ronda final del clasificatorio de la Concacaf W.

Desde la antesala del compromiso, el equipo patrio sintió el respaldo de la afición, que se hizo presente en el acceso principal del Estadio Nacional para alentar a las jugadoras.

Recibimiento a la Sele Femenina en el Estadio Nacional. Foto: FCRF

En la cancha, Costa Rica impuso condiciones desde temprano. Gloriana Villalobos abrió el marcador al minuto 12 con un potente remate desde el borde del área que se coló en el arco rival para firmar un auténtico golazo.

🇨🇷⚽🔥 ¡GOLAZOOOO DE LAS TICAS! Gloriana Villalobos la prendió al borde del área y marcó el 1-0 en favor de Costa Rica ante Guatemala 🇬🇹



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El dominio se mantuvo en la segunda mitad. Al 62’, Sheika Scott amplió la ventaja y encaminó el triunfo con el 2-0.

🇨🇷 ¡LLEGÓ EL SEGUNDO DE COSTA RICA! Scott marca el 2-0 de las ticas ante Guatemala 🇬🇹



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Ya en el cierre del partido, cuando el reloj marcaba el 87’, Priscilla Chinchilla —delantera del Atlético de Madrid— apareció para sentenciar el encuentro con el definitivo 3-0.

🇨🇷🔥⚽ ¡YA ES GOLEADA TICA! CHINCHILLA MARCA EL 3-0 PARA COSTA RICA ANTE GUATEMALA Y SETENCIA EL BOLETO PARA LA SIGUIENTE RONDA.



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La Tricolor fue superior de principio a fin, controló el ritmo del juego y no dio opciones a su rival, confirmando así su clasificación a la fase final del torneo.

Con este resultado, Costa Rica se mantiene en la lucha por un cupo al Mundial Femenino de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028.

Para este compromiso, la entrenadora Lindsay Camila alineó con: Daniela Solera; Gabriela Guillén, Mariana Benavides, Valeria del Campos, Fabiola Villalobos; Raquel Rodríguez, Katherine Alvarado (capitana), Gloriana Villalobos; María Paula Salas y Sheika Scott.

La principal ausencia del encuentro fue Melissa Herrera, quien no pudo estar disponible debido a una lesión en el tobillo derecho.