Sele de futsal tendrá sus primeros partidos del año

La Selección de futsal de Costa Rica, bajo el mando del técnico Alex Ramos, tendrá su primer compromiso internacional del año con dos partidos amistosos frente a Selección de futsal de Nicaragua, en el marco de la fecha FIFA del 6 al 15 de abril.

Los encuentros se jugarán en Managua los días 11 y 12 de abril, mientras que la sede exacta y los horarios serán anunciados próximamente.

La Tricolor llega a esta serie de fogueos tras un proceso reciente que incluye su participación en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2024, donde alcanzó los octavos de final.

En 2025 también disputó la Copa de Naciones en Brasil, enfrentándose a selecciones como Paraguay, Francia y Guatemala, además de jugar dos amistosos ante Hungría en Costa Rica y cerrar el año en el podio de los Juegos Centroamericanos.

Como parte de la preparación para el 2026, el combinado nacional ha mantenido microciclos de entrenamiento de tres días por semana desde febrero, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a este nuevo desafío internacional y al proceso eliminatorio rumbo a la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2028.

El entrenador Alex Ramos anunciará en los próximos días la lista de convocados para estos amistosos, previo al viaje de la delegación, programado para el 9 de abril con destino a Nicaragua.