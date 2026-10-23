Sele de Amputados con todo listo para el Mundial

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La Selección Nacional de Fútbol para Amputados participará del Mundial de esta disciplina que se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre.

El torneo se desarrollará en México y los costarricenses lograron reunir el dinero de la inscripción para participar.

Fue en setiembre cuando la agrupación comentó a Grupo Extra que necesitaban reunir unos $5 mil dólares para completar el pago ante la organización del Mundial. Afortunadamente, lo lograron y ahora esperan el debut contra Polonia.

Selección Nacional de Fútbol para Amputados.

“Este es el equipo de los que no se rinden. Es un verdadero orgullo representar a Costa Rica en este Mundial, nos hemos preparado muy fuerte durante los últimos meses porque tenemos como objetivo clasificar en la fase de grupos”, dijo Harold Villalobos, entrenador de la selección.

La Tricolor se ubica en el Grupo F y jugará contra Polonia, Inglaterra e Irán.

Este proyecto de fútbol para amputados lleva 11 años y se formó de la mano con el exjugador de Primera División Jhanny Flores, quien militó con el Municipal Liberia y con quien fue campeón nacional en 2009.

De momento, están en lista 17 jugadores, de los cuales, serán 15 los convocados de manera oficial. La presentación definitiva se hará en los próximos días.