Sele confirma sede y hora para juego ante Inglaterra

Por medio de un comunicado de prensa, la Federación Costarricense de Fútbol confirma el lugar y la hora en que jugamos el 10 de junio ante la Selección de Inglaterra, en los Estados Unidos.

“El partido amistoso internacional entre la Selección Mayor Masculina de Costa Rica y su similar de Inglaterra, programado para el próximo 10 de junio, se disputará en el Inter&Co Stadium, en Orlando, Estados Unidos, a las 2:00 p. m. hora de Costa Rica (4:00 p. m. hora local). Este compromiso será el último de la Tricolor en la fecha FIFA de junio, como parte de su calendario de partidos internacionales”.

Agregan que el encuentro permitirá a la Tricolor continuar su proceso de trabajo al mando del estratega argentino Fernando Batista, “enfrentando a una selección de amplio recorrido en el fútbol internacional. En los próximos días se estarán comunicando detalles adicionales como la información correspondiente a la venta de entradas”.

La Sele se mide el 29 de mayo, en Bogotá, a la Selección Colombia, en la despedida de los cafeteros, antes de enfrentar el Mundial Norteamérica 2026.