Sele confirma sede y hora para juego ante Inglaterra

Un día antes de que empiece el Mundial

Ferran Torres fue el héroe.

Por medio de un comunicado de prensa, la Federación Costarricense de Fútbol confirma el lugar y la hora en que jugamos el 10 de junio ante la Selección de Inglaterra, en los Estados Unidos.

“El partido amistoso internacional entre la Selección Mayor Masculina de Costa Rica y su similar de Inglaterra, programado para el próximo 10 de junio, se disputará en el Inter&Co Stadium, en Orlando, Estados Unidos, a las 2:00 p. m. hora de Costa Rica (4:00 p. m. hora local). Este compromiso será el último de la Tricolor en la fecha FIFA de junio, como parte de su calendario de partidos internacionales”.

Agregan que el encuentro permitirá a la Tricolor continuar su proceso de trabajo al mando del estratega argentino Fernando Batista, “enfrentando a una selección de amplio recorrido en el fútbol internacional. En los próximos días se estarán comunicando detalles adicionales como la información correspondiente a la venta de entradas”.

La Sele se mide el 29 de mayo, en Bogotá, a la Selección Colombia, en la despedida de los cafeteros, antes de enfrentar el Mundial Norteamérica 2026.