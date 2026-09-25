Sele con bajo rendimiento al mando del “Bocha” Batista

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El técnico Fernando Batista llegó a la Selección Nacional de Costa Rica con la misión de darle un nuevo aire al equipo, sin embargo, no ha sido así.

A la fecha posee un rendimiento muy bajo, ya que solo obtuvo un 7% tras cinco partidos disputados.

Al mando del “Bocha”, la tricolor solamente empató un partido, perdió cuatro, al tiempo que no se registran triunfos.

Costa Rica no ha ganado ningún partido en este año. Foto: Mauricio Aguilar

El único punto que se ha obtenido fue tras empatar 2-2 contra Jordania en su primer compromiso como timonel.

Además, sufrió dos goleadas: ante Irán (5-0) y ante Inglaterra (3-0).

Los otros marcadores han sido los siguientes:

Jordania 2-2 Costa Rica

Colombia 3-1 Costa Rica

Costa Rica 3-4 Curazao

Este último marcador ha sido el más cuestionado, pues la Nacional tenía ventaja de 3 goles al medio tiempo y en cuestión de 25 minutos perdió el compromiso.

Los datos del “Bocha” se resumen de la siguiente manera:

Ganes: 0

Empates: 1

Derrotas: 4

Goles a favor: 6

Goles en contra: 17

Rendimiento: 7%

Batista llegó en marzo de este año ante la salida de Miguel Herrera tras no alcanzar la clasificación para el Mundial 2026.