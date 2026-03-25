Sele completó su grupo en Turquía

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Selección Nacional de Costa Rica ya está completa en Turquía, donde disputará los partidos amistosos correspondientes a esta fecha FIFA.

El conjunto tricolor realizó, durante su primer día, las mediciones generales y sostuvo una charla con el nuevo cuerpo técnico para conocer los lineamientos de este nuevo proceso.

Fernando “Bocha” Batista dirigirá esta tarde sus primeros entrenamientos al mando de la Sele en el Mardan Sports Complex, canchas que se ubican alrededor del estadio.

El estratega debutará como técnico este viernes a las 11:00 a. m., en el partido ante Jordania.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra