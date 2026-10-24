Sele aplastó 17-0 a Curazao en debut del Mundial Sub-15

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Costa Rica comenzó con el pie derecho su participación en el primer Mundial Sub-15 de la historia. La Selección Nacional masculina debutó este sábado en la Copa Mundial y Festival de la FIFA Azerbaiyán 2026 con una aplastante victoria de 0-17 ante Curazao.

El torneo representa un hecho histórico para el fútbol mundial, con cerca de 200 equipos participando en esta nueva competencia de la FIFA, que reúne a jóvenes futbolistas de distintas partes del planeta.

Una de las particularidades de este certamen es el formato de los partidos, ya que los encuentros se disputan en dos tiempos de apenas 20 minutos cada uno, además de jugar con 8 futbolistas en el terreno de juego. Aun así, la Tricolor tuvo tiempo suficiente para convertir su debut en una auténtica fiesta de goles.

Carlos Arguedas fue el máximo anotador con un triplete, mientras que Sebastián Alvarado, Luca Santilli, Ian Alemán, Julián Álvarez y Jeikell Alpízar aportaron dos tantos cada uno.

También marcaron Kian Myrie, Jaden Brenes y Jader Montenegro, además de un autogol de Curazao que completó la goleada costarricense.

El 0-17 significó un debut soñado para los jóvenes seleccionados, que ahora tendrán una jornada cargada de actividad para continuar su camino en esta histórica primera edición.

Costa Rica volverá a la acción este domingo con una doble jornada. La Sele enfrentará a Marruecos a las 4:30 a. m. y posteriormente se medirá con Filipinas a las 10:45 a. m., ambos partidos en horario de Costa Rica.