Seis construcciones cuentan con “cámaras” de la Contraloría

Tras la crítica emitida por el presidente Rodrigo Chaves por la presencia de “cámaras de vigilancia” en la construcción de la Escuela Limoncito, la Contraloría General de la República (CGR) aseguró que este es un programa de fiscalización que se ha utilizado en al menos seis proyectos de infraestructura durante este gobierno.

Tras la solicitud de Grupo Extra, el ente contralor detalló que el proyecto dIAra (dispositivo asistido por Inteligencia Artificial para reconocimiento y alerta) opera en el país desde el 2022 “con un piloto en el Liceo de Chacarita utilizando una webcam comercial, es decir, sin prototipo, y a partir de marzo de 2024, con el despliegue en la Escuela Colonia Campo Kennedy, en Pococí, comenzó la aplicación del dispositivo dIAra propiamente dicho”.

“No es un programa de cámaras de vigilancia ni un sistema de detección de irregularidades. Es un proyecto de investigación orientado a valorar los mecanismos y la viabilidad de generar un portal ciudadano de acceso al desarrollo de obra pública, integrando tres tecnologías: dispositivos IoT, modelos de inteligencia artificial y blockchain”, aseguró Juan Alejandro Herrera, encargado técnico del proyecto de la CGR.

Según detalló el vocero, pese a que se capturan imágenes de las obras, este no es el objetivo de fiscalización, si no que busca ser un insumo técnico para “poner al ciudadano, mediante mecanismos digitales, en el lugar de la obra en tiempo real y cuya aspiración es que se convierta en una práctica de la industria de obra pública nacional e incluso regional”.

Rodrigo Chaves Presidente “Marta Acosta Zúñiga, que Dios la bendiga. Cómprese muchas cámaras de estas. Siéntese usted a ver un panel de televisores, que no nos vamos a robar ni media piedra ni medio terreno”.



Críticas desde la Presidencia

Durante la visita realizada por Chaves junto a Laura Fernández, presidenta electa, y la diputada Pilar Cisneros, el mandatario dirigió unas palabras hacía la CGR por dicho proyecto.

“Doña Marta, la felicito por primera vez hizo algo que desde mi punto de vista tiene sentido. Ojalá fuera tan diligente en aprobar las cosas y aprobarlas con sentido, de justicia, sentido jurídico, con sentido de no oponerse. Cuando a mí me contaron que iban a poner cámaras dije yo, qué belleza”, mencionó el presidente Chaves durante su inspección en el Escuela de Limoncito. Por su parte Fernández acotó que “ojalá lo siga siendo en todo, que no esté pendiente de cosas que van muy bien y se le olviden otras donde puede ser que no esté tan bien. Además, recordemos que no solo el gobierno hace obra, el Poder Judicial y otras entidades más han construido”.

Juan Alejandro Herrera Técnico CGR “Es relevante una precisión técnica: los dispositivos desplegados no son cámaras de vigilancia sino microcontroladores con conexión a la nube que emiten imágenes de baja resolución, suficiente para la detección mediante los modelos de IA”.



Leyes lo permiten

Según explicó el experto en Protección de Datos, Mauricio Garro, la práctica de colocar sistemas de visoria en obras públicas no es nuevo en la región, pues ya países como Perú o México aplican dichas medidas; además de que la ley contempla dicho mecanismo.

“Nuestra legislación, la ley específicamente la Ley de Protección de Datos, como la propia Sala Constitucional ya han aclarado que es posible estos ejercicios siempre y cuando se respete la intimidad de las personas involucradas en estos procesos”, detalló Garro. Por su parte, la CGR aseguró que el mecanismo se ampara bajo la Ley N.º 10654 “para la mejora tecnológica y metodológica de las contrataciones en materia de obra pública”.