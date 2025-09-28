Un grupo de 47 rescatistas de la Cruz Roja y de una empresa privada, más 9 voluntarios de brigadas de Pérez Zeledón reanudaron la búsqueda del menor de 5 años que cayó en una alcantarilla.

A primera hora del domingo se dividieron un total de 6 brigadas a la margen de los cuerpos de agua para cubrir varios kilómetros desde Purral hasta las cercanías del aeropuerto Tobías Bolaños.

Con apoyo de dones y agentes caninos se realiza una intensa búsqueda para dar con una nueva pista del paradero del niño que cayó en la alcantarilla desde el viernes anterior.

Fotografía Raquel Vargas

El sábado se ubicó una capa por parte de las personas que ayudaban en la búsqueda y que según la familia pertenecía al menor.

Según trascendió, un grupo de voluntarios cercanos a la familia está también realizando labores en los cuerpos de agua con la intención de encontrar al menor.