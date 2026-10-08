Seguros de vida y salud ganan terreno en Costa Rica

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Los seguros relacionados con la protección de las personas y sus familias ganaron peso en Costa Rica durante la última década, mientras el mercado asegurador amplió su oferta y aumentó el monto destinado a cubrir enfermedades, accidentes y pérdidas patrimoniales.

Entre 2015 y 2025, las primas de los seguros personales, principalmente Vida y Salud, crecieron un 196%, mientras las correspondientes a seguros generales, relacionados con bienes, aumentaron un 79%.

“El desarrollo de la competencia, con un marco regulatorio sólido, benefició a los consumidores, redefinió la estructura del mercado y contribuyó a mejorar la valoración del seguro como instrumento de resiliencia individual y colectiva. El aseguramiento en el país ya no se limita a los bienes materiales, sino que existe una mayor cultura de protección del bienestar personal y familiar”, afirmó Kevin Lucas Holcombe, presidente de la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP).

Foto: Jorge Castillo.

La evolución también se refleja en la composición del mercado. Hasta 2015 predominaban los seguros de Automóviles, Riesgos del Trabajo e Incendio.

A partir de 2018, el seguro de Salud comenzó a superar al de Incendio y, para 2025, Automóviles, Riesgos del Trabajo, Vida y Salud se ubicaron entre los principales grupos de seguros voluntarios.

En 2023, los seguros destinados a proteger a las personas pasaron a ocupar el primer lugar del mercado. Ese año, las primas de Vida alcanzaron ¢207 mil millones, mientras las de Salud llegaron a ¢156 mil millones.

Foto con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

Crecimiento del mercado

El cambio en las preferencias de aseguramiento se produjo en un mercado que, durante sus primeros 15 años de competencia, se triplicó. La apertura legal comenzó en 2008 y las primeras aseguradoras privadas ingresaron en 2010. Actualmente operan 11 aseguradoras privadas.

En la profundidad del mercado, las primas de seguros representaron el 2,75% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, frente al 1,78% en 2015.

El crecimiento de la industria también se refleja en los recursos que regresan a los asegurados cuando ocurre un siniestro. Entre 2010 y 2025, el mercado asegurador pagó más de ¢5 billones en indemnizaciones, de los cuales ¢3,7 billones correspondieron a seguros voluntarios.

Los pagos incluyeron situaciones relacionadas con enfermedades y accidentes, así como pérdidas de bienes y otros daños patrimoniales.

“El aumento de la cobertura a la población, especialmente a través de los seguros personales, contribuye a complementar el sistema público de seguridad social. Este es un aporte de gran relevancia en un país como Costa Rica, que experimenta una transformación demográfica hacia una población más longeva que valora la calidad de vida”, señaló Lucas.

La AAP atribuye parte del mayor interés por la previsión financiera a la experiencia de la pandemia de Covid-19, que elevó la conciencia sobre la necesidad de contar con mecanismos de protección ante situaciones inesperadas.