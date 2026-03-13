Seguro Obligatorio Automotor registró pérdidas en 2025 

El Seguro Obligatorio Automotor registró pérdidas debido al aumento de accidentes en carreteras. El resultado técnico, expuesto por la Superintendencia General de Seguros (Sugese), señala un déficit superior a los ¢1.000 millones.

Esto a pesar de un aumento de ¢8.775 millones en los dineros recibidos por las primas.

“La evolución positiva en las primas no se vio reflejada en el desempeño técnico, pues mientras que en 2024 se registró un resultado positivo (lo cual no es habitual en este ramo), en 2025 regresó a un resultado técnico negativo, es decir, los ingresos de este último periodo no fueron suficientes para cubrir los gastos técnicos”, indicó la Sugese.

Al tomar en cuenta las inversiones que realiza el Instituto Nacional de Seguros (INS), el resultado técnico muestra un superávit de ¢3.918 millones, sin embargo, esta cifra es inferior en un 46% al monto observado en el 2024, el cual fue superior a los ¢7 mil millones.

La Sugese detalla que la tendencia al alza en la siniestralidad supera el crecimiento de los vehículos asegurados en el país. El crecimiento en los accidentes fue del 15%, equivalente a 6.359 reportes.

“En términos globales, el SOA enfrenta desafíos ante aumentos pronunciados en el parque vehicular, el crecimiento en la frecuencia de siniestros y por el lamentable aumento de los fallecidos como consecuencia de los accidentes viales, particularmente relacionados al grupo de las motocicletas”, sentenciaron.

Durante el 2025, se reportaron más de 30 mil accidentes donde estuvieron involucradas las motocicletas, de los cuales se atendió a 33 mil personas lesionadas y 83 fallecieron debido al siniestro.