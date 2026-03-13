Seguridad anuncia nueva reunión con Nicaragua

Las autoridades de seguridad de Costa Rica y Nicaragua sostendrán una nueva reunión el próximo 24 de abril en Peñas Blancas para evaluar los avances en la lucha contra la minería ilegal en la zona fronteriza.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, explicó que el encuentro permitirá revisar los acuerdos alcanzados durante la primera reunión binacional realizada el pasado 28 de febrero, la cual buscó reactivar la cooperación entre ambos países en materia de seguridad tras siete años sin relaciones formales en este ámbito.

“Después de siete años de no tener una relación formal con las autoridades de seguridad de Nicaragua, celebramos que la solicitud de una reunión binacional esté dando primeros resultados”, señaló Zamora.

Según el jerarca, las acciones coordinadas ya han generado resultados tanto en territorio costarricense como nicaragüense. La primera operación combinada permitió la detención de dos coligalleros por parte de las autoridades de Nicaragua y de ocho personas en Costa Rica, tras una intervención planificada entre ambos países.

Zamora indicó que, además de las reuniones formales, se mantienen contactos operativos constantes para coordinar acciones de control contra la minería ilegal, especialmente en la zona de Crucitas.

Precisamente, el Ejército de Nicaragua informó recientemente sobre varios operativos.

Según el comunicado oficial, en los sectores de La Tigra y La Conchuda fueron detenidos 20 nicaragüenses que trasladaban equipos presuntamente destinados a labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz. Además, las autoridades deshabilitaron seis pilas de tratamiento con cianuro y nueve estructuras utilizadas como centros de operación.