La Dirección de Programas Policiales Preventivos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) avaló regular las narcoseries en el país para limitar la apología del delito en televisión y plataformas digitales.

Manuel Cartín y Ania Cubillo, representantes del MSP, señalaron en una audiencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que esos programas y formatos afines influyeron en niñas, niños y adolescentes al convertir a figuras del crimen en modelos aspiracionales.

Plantearon regular horarios, contenidos y utilizar los mensajes de interés público de las concesiones de radio y televisión para contrarrestar esos relatos con campañas cívicas, artísticas y deportivas.

Cartín explicó el enfoque del mimetismo social: las personas replican conductas predominantes. Por eso, además de restringir la promoción del delito ya prohibida por ley, el MSP pidió visibilizar referentes positivos y cambiar el “estatus” aspiracional hacia la legalidad mediante arte, deporte y emprendimiento comunitario.

Cubillo añadió que la prevención requirió un esfuerzo interinstitucional sostenido con UCR, TEC, INA e IMAS, y subrayó que la escuela siguió siendo un punto crítico de intervención.

Durante la exposición, un caso ilustró la normalización de conductas indebidas: tras el robo del carro a una maestra de inglés en una zona rural, un estudiante llamó a su padre; el hombre se comunicó con la dirección y prometió que el vehículo aparecería en dos horas.



Oficiales de la Dirección de Programas Preventivos en la comparecencia.

Así ocurrió, bajo el argumento de un “error”. Para Seguridad Pública, el episodio evidenció la urgencia de actuar en centros educativos y comunidades.

Programas preventivos

El MSP detalló programas en curso: “Mi primera aventura en seguridad” para preescolar y primaria, DARE actualizado para secundaria y GREAT para disuadir el ingreso a grupos criminales.

Reportó 40 ligas atléticas policiales con cerca de 2 mil jóvenes, trabajo de prevención desde 98 delegaciones y redes en unas 2 mil comunidades. Indicó que desarrolló una herramienta de medición de impacto y citó datos del IAFA 2024 que reportaron un aumento de dos años en la edad de inicio de consumo, como señal favorable en la tendencia.

Las diputadas y los diputados consultaron sobre el alcance real de la regulación frente al consumo en redes sociales, pidieron más financiamiento para prevención y exigieron mediciones por cantón y distrito. También reclamaron priorizar en agenda el expediente 24.191 del OIJ y avanzar con el 24.457, centrado en narcocultura.

Seguridad Pública cerró con un llamado a un abordaje integral: regulación proporcionada de contenidos, campañas permanentes en medios, ampliación de ligas atléticas y capacitación de oficiales en el MEP. La comisión adelantó que revisaría mecanismos de medición y el uso de espacios públicos en medios para sostener la prevención.

¿Qué dice el proyecto 24.457?

• Objeto. Erradicó la “narcocultura” como fenómeno que enaltece delitos y violencia; restringió la autorización de películas, series y telenovelas que promuevan o normalicen el narcotráfico y prohibió conciertos de artistas cuyas obras hagan apología de esas conductas.

• Alcance. Incluyó televisión abierta y por cable, transmisiones inalámbricas y satelitales, y plataformas digitales u otras formas de difusión.

• Cambios a la Ley 7440. Art. 3 incorporó plataformas digitales entre las actividades reguladas.

• Art. 11 facultó a la Comisión para regular y prohibir contenidos con apología del narcotráfico por su potencial de incitación al crimen o al vicio.

• Art. 13 precisó limitaciones: no restringió ideas salvo cuando inciten al crimen, al odio o hagan apología del narcotráfico; prohibió en conciertos la reproducción de obras que promuevan, normalicen o justifiquen el narco, en recintos privados o públicos, y mantuvo la excepción para visiones periodísticas, informativas o biográficas que no busquen promoción.

Sanciones en la iniciativa

• Art. 21. La distribución o exhibición sin autorización se sancionaría con 7 salarios base por unidad, con duplicación por reincidencia; si el material hace apología del narcotráfico, la multa subiría a 200 salarios base.

• Art. 23. La exhibición ante público no autorizado (menores) se sancionaría con 7 salarios base por exhibición, con duplicación por reincidencia.