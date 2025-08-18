El Ministerio de Seguridad Pública aclaró que la fotografía divulgada en redes sociales y por algunas plataformas digitales sobre un supuesto vehículo militar destinado al país corresponde a información errónea.

La institución indicó que los vehículos observados en la provincia de Limón se encuentran en tránsito por Costa Rica y no están destinados a incorporarse a las fuerzas policiales nacionales.

Seguridad también recordó que la página “Policías de Costa Rica” no es un canal oficial del ministerio, por lo que recomendó a los medios consultar con las fuentes institucionales antes de publicar información relacionada con temas de seguridad.