Seguridad convoca conferencia de urgencia en el aeropuerto

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, y el Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, darán una conferencia de urgencia en el aeropuerto Juan Santamaría.

El tema será lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.

La sesión será a la 1:30 pm en la Sala de abordaje 6 y 7 de la terminal alajuelense.

La conferencia se da en el marco de la salida de la presidenta Laura Fernández del país hacia Colombia, para tratar temas de urgencia sobre seguridad.