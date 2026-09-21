Seguridad convoca conferencia de urgencia en el aeropuerto

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, y el Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, darán una conferencia de urgencia en el aeropuerto Juan Santamaría.
El tema será lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.
La sesión será a la 1:30 pm en la Sala de abordaje 6 y 7 de la terminal alajuelense.
La conferencia se da en el marco de la salida de la presidenta Laura Fernández del país hacia Colombia, para tratar temas de urgencia sobre seguridad.