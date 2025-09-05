El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que entre el 2015 y el 2022 fueron eliminadas 1.446 plazas policiales, de acuerdo con una certificación emitida por la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Remuneraciones y Compensaciones.

El documento oficial detalla que en el 2015 se cancelaron 500 plazas, en el 2021 se eliminaron 744 y en el 2022 otras 202, lo que evidencia recortes significativos durante esos periodos.

La criminóloga, Tania Molina, afirmó que la situación de la Fuerza Pública debe analizarse como un fenómeno de largo plazo, marcado por la eliminación de plazas en gobiernos anteriores y la lenta reposición de personal en la administración actual.

Molina subrayó que Costa Rica enfrenta una fuerza policial muy disminuida y que el país debería contar con al menos 20.000 oficiales para garantizar cobertura adecuada en todo el territorio. Como referencia, mencionó que Panamá mantiene un contingente policial mucho más robusto.

“El Gobierno actual arrastra un problema gigantesco. Recibió el Ministerio con muy poco recurso humano y, además, hay que tomar en cuenta que muchos oficiales renuncian, se pensionan o son despedidos. Desde el día uno se necesitaba un plan de contrataciones mucho más agresivo”, afirmó.

La experta insistió en que los esfuerzos no deben limitarse a reponer las plazas eliminadas, sino a superar con creces el número de efectivos actuales. “Necesitamos un plan agresivo de incentivos para la Fuerza Pública y contratar no solo para reponer, sino para crecer en número y alcanzar la capacidad que requiere el país”, indicó.

Molina agregó que el país enfrenta un reto aún mayor: la falta de interés de los jóvenes en ingresar a la policía, lo que se suma a las renuncias constantes de oficiales activos. “Contratar policías es un reto enorme, un desafío estatal que no se puede soltar”, advirtió.

Gobierno busca 1.000 plazas más

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, anunció que el Gobierno proyecta la creación de 1.000 nuevas plazas policiales para el 2026, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de la Fuerza Pública.

Zamora recordó que en los últimos dos presupuestos ya se habían incorporado 300 plazas en cada periodo, lo que representa un avance en el fortalecimiento institucional. Según explicó, esta medida se complementará con la compra de 150 radiopatrullas nuevas el próximo año.

Además, señaló que se trabaja en la puesta en marcha de un centro de mando y control digital, con el que se espera mejorar la articulación del trabajo operativo y optimizar la respuesta policial en todo el país.