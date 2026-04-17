Segundo grupo de deportados llega al país 

22 personas más

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Este viernes por la tarde arribó al país el segundo grupo de deportados proveniente de Estados Unidos tras el acuerdo migratorio entre Costa Rica y el país norteamericano.

El grupo está conformado por 22 personas, incluidos menores de edad y adultos mayores, según confirmó Migración y Extranjería

Foto: Mauricio Aguilar

¿Qué pasa ahora? 

Estas personas ahora tendrán 7 días para definir si quieren solicitar refugio, iniciar una regularización voluntaria o acogerse al retorno asistido a su país. 

En menos de una semana, el país ya acumula la llegada de 47 deportados desde Estados Unidos. 

El próximo grupo podría ingresar la próxima, según establece el acuerdo.