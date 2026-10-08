Segunda vuelta del Apertura 2026 tendrá 2 técnicos nuevos

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La segunda parte del Torneo de Apertura 2026 verá a dos técnicos nuevos en los banquillos. Se trata de Óscar Ramírez y José Giacone.
Además, el campeonato tendrá 4 técnicos nuevos en comparación a cómo lo iniciaron, ya que los movimientos en el banquillo fueron constantes en los clubes de la Primera División tras 9 jornadas.
El primero en mover sus fichas fue el Club Sport Herediano, quienes el 10 de agosto anunciaron la salida de José Giacone para darle paso a Paulo César Wanchope.
En la actualidad, los florenses son penúltimos del campeonato nacional.
El 7 de setiembre, Escorpiones le dijeron adiós a Junior Díaz. Al mando de los belemitas, solo consiguió una victoria (contra San Carlos) y fue por la vía administrativa.
Los malos resultados tienen al equipo en el sótano del Apertura 2026.
Una semana después, fue Liga Deportiva Alajuelense quien sacudió su cuerpo técnico y cambió al español Ismael Rescalvo. La derrota de 0-2 contra Saprissa fue el detonante para que la directiva tomara decisiones.
En su lugar, los manudos trajeron a un conocido de la casa: Óscar Ramírez. El “Macho” salió campeón en diciembre de 2025 y para este año buscarán repetir la hazaña.
Para el 25 de setiembre, el Municipal Pérez Zeledón decidió separar a Robert Arias del cargo para darle la oportunidad a José Giacone, quien obtuvo el título con los generaleños en 2017.
El Torneo de Apertura 2026 volverá a la acción este viernes tras dos semanas de ausencia debido a la participación de la Selección de Costa Rica en la Liga de Naciones de Concacaf.