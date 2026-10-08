Segunda vuelta del Apertura 2026 tendrá 2 técnicos nuevos

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La segunda parte del Torneo de Apertura 2026 verá a dos técnicos nuevos en los banquillos. Se trata de Óscar Ramírez y José Giacone.

Además, el campeonato tendrá 4 técnicos nuevos en comparación a cómo lo iniciaron, ya que los movimientos en el banquillo fueron constantes en los clubes de la Primera División tras 9 jornadas.

El primero en mover sus fichas fue el Club Sport Herediano, quienes el 10 de agosto anunciaron la salida de José Giacone para darle paso a Paulo César Wanchope.

Paulo Wanchope, técnico del Herediano

En la actualidad, los florenses son penúltimos del campeonato nacional.

El 7 de setiembre, Escorpiones le dijeron adiós a Junior Díaz. Al mando de los belemitas, solo consiguió una victoria (contra San Carlos) y fue por la vía administrativa.

Los malos resultados tienen al equipo en el sótano del Apertura 2026.

Una semana después, fue Liga Deportiva Alajuelense quien sacudió su cuerpo técnico y cambió al español Ismael Rescalvo. La derrota de 0-2 contra Saprissa fue el detonante para que la directiva tomara decisiones.

Ramírez salió campeón con la Liga en diciembre de 2025.

En su lugar, los manudos trajeron a un conocido de la casa: Óscar Ramírez. El “Macho” salió campeón en diciembre de 2025 y para este año buscarán repetir la hazaña.

Para el 25 de setiembre, el Municipal Pérez Zeledón decidió separar a Robert Arias del cargo para darle la oportunidad a José Giacone, quien obtuvo el título con los generaleños en 2017.

Giacone salió campeón con los sureños en 2017.

El Torneo de Apertura 2026 volverá a la acción este viernes tras dos semanas de ausencia debido a la participación de la Selección de Costa Rica en la Liga de Naciones de Concacaf.