Segunda parte de “Gallo Tapado”: Avanzan investigaciones de más funcionarios

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El caso del robo de ¢3.200 millones contra el Banco Nacional, conocido como “Gallo Tapado”, no terminó con la condena de 36 años de cárcel impuesta a un exfuncionario de apellido Olivas en agosto pasado.

La investigación derivó en otras dos causas: una contra una funcionaria de la entidad bancaria y otra que podría considerarse la segunda parte de “Gallo Tapado”.

Así lo explicó Carlos Benítez, fiscal de Anticorrupción del Ministerio Público, durante una entrevista con Grupo Extra, en la que repasó la investigación que permitió llevar a juicio y condenar al extesorero.

Una de las preguntas que rondaban este caso era por qué solo se llevó a juicio a Olivas, pese a que las investigaciones apuntaban a que otros funcionarios de la entidad bancaria podrían estar vinculados con el millonario faltante.

“Tuvimos que tomar una decisión, porque teníamos a Ricardo Olivas con medidas cautelares que vencían y la investigación se estaba extendiendo más tiempo del que nosotros esperábamos. Entonces tuvimos que separar las causas”, explicó.

Como resultado de esta separación, la causa inicial se dividió en tres expedientes, cada uno con responsabilidades específicas.

“Nosotros, cuando hacemos el abordaje, empezamos a realizar una identificación no solo de los hechos, sino de los presuntos responsables. Para eso nosotros nos guiamos con los informes internos que ya había adelantado el banco sobre control interno”, agregó.

Mediante un testimonio de piezas, herramienta que permite separar las causas cuando hay múltiples imputados o diligencias, se establecieron dos líneas de investigación específicas.

Una se dirige contra una funcionaria, mientras que la otra busca determinar la responsabilidad penal o administrativa de los demás jefes y supervisores, una vez que se procese la información y la prueba pendientes.

“Estas personas terminan involucradas inicialmente en la investigación porque todos eran funcionarios que de una u otra manera tenían algún grado de control o de supervisión respecto del tesorero”, precisó.

Benítez se refirió a funcionarios como el jefe del departamento en el que laboraba Olivas, un encargado de evaluaciones de control interno, un contador y otros supervisores que, de una u otra manera, estaban vinculados con las labores que ejecutaba el extesorero.

“Encontramos otros hallazgos que también son atribuibles y reprochables a otras personas que también son imputadas dentro de esta investigación”, señaló.

Durante el juicio contra Olivas, se reprodujeron varios videos de vigilancia del Banco Nacional en los que se observaron comportamientos irregulares de algunos funcionarios.

Las irregularidades estaban relacionadas con incumplimientos de los protocolos de la entidad bancaria sobre la entrada y salida de funcionarios.

Carlos Benítez

Fiscal de Anticorrupción

“Nosotros, cuando hacemos el abordaje, empezamos a realizar una identificación no solo de los hechos, sino de los presuntos responsables. Para eso nosotros nos guiamos con los informes internos que ya había adelantado el banco sobre control interno”.

Sentencia y testimonio de piezas

Condena principal: El exfuncionario de apellido Olivas fue hallado responsable y condenado a 36 años de cárcel por el delito de sustracción/peculado.

Separación de causas: Ante el vencimiento de las medidas cautelares de Olivas, la Fiscalía elaboró un testimonio de piezas para juzgarlo a él primero y evitar retrasos en el proceso.

Estructura actual del caso (tres causas):